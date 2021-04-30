فيديو- أكلة سهلة.. طريقة عمل الكشك

جدة - نرمين السيد - وأوضح حسن حسونة، أن أنواع الكشك كثيرة، منها الصعيدى، والألماظ، والمصرى، وكل واحدمنهم له مكوناته وطريقة عمله.
وأشار إلى أن الكشك الصعيدى هو الأشهر فى مصر، لافتًا إلى أن مكوناته، تتطلب، ربع كيلو من كرات الكشك، وبصلة مقطعة إلى شرائح، وأخرى مفرومة، وثوم، ومرقة دجاج، ولبن رائب، وفلفل أسود.
ويُقدم الراديو 9090 هذا العام برنامج "أكلة سهلة"، ويُذاع 12.40 ظهرًا، وفيه يُحضر الشيف الشهير حسن حسونة، مائدة الإفطار يوميًا.
وعلى مدار شهر رمضان يمكن الاستمتاع مع حسونة، كل يوم، بإعداد وجبة إفطار، بطرق جديدة وبسيطة.
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