فيديو- اسمع منى.. حكاية جامعة القاهرة

جدة - نرمين السيد - وقالت داليا الخطيب إن التعليم فى مصر كان مقصورا على فئات معينة بسبب عدم وجود جامعة بمصر، وهذا الأمر كان على هوى الاحتلال الإنجليزى الذى كان يستفيد من ارتفاع نسبة الجهل فى المجتمع المصرى، فكان أقصى ما يصل إليه المصريين هى شهادة البكالوريا "الثانوية العامة"، وكان يلجأ البعض للدراسة فى الأزهر الشريف، وكان الأغنياء يرسلون أبناءهم إلى الخارج للدراسة فى الجامعة وكان من أبرزهم الزعيم مصطفى كامل.

وأضافت الخطيب أن الزعيم مصطفى كامل رفض اقتصار التعليم الجامعى على طبقة الأغنياء إذ أنه كان يريد توفير فرصة الالتحاق بالجامعة لكل الطلاب المصريين وفى سيبل تحقيق ذلك أطلق حملة شعبية لإنشاء أول جامعة مصرية ودعا جموع الشعب المصرى للتبرع لتحقيق هذا الهدف، كما أعلن عن ذلك من خلال الصحف الموجودة بمصر فى ذلك الوقت، ولكن المندوب السامى البريطانى اللورد كرومر رفض هذه الفكرة، ولكن استمرت جهود مصطفى كامل حتى تم افتتاح الجامعة فى عام 1908 وكان اسمها "الجامعة المصرية" وعين المفكر المصرى أحمد لطفى السيد كأول رئيس للجامعة والذى وصفه الكاتب الكبير عباس محمود العقاد بـ"أفلاطون الأدب العربى".



ولفتت الخطيب إلى أن الجامعة المصرية نجحت فى إرسال طلابها إلى الخارج للتأهيل ليصبحوا مدرسين فى الجامعة للإحلال مكان المدرسين الأجانب، ولكن كان هناك مشكلة أن الجامعة ليس لها مقر ثابت، إذ أن المحاضرات كانت تتم فى أماكن متفرقة، ثمتغير اسمها إلى "جامعة فؤاد الأول".

وأشارت الخطيب إلى أن نقطة التحول الكبيرة للجامعة حدثت عدنما قررت الأميرة فاطمة بنت الخديوى إسماعيل بالتبرع بـ6 أفدنة بمنطقة بولاق الدكرور ومجموعة من مجوهراتها الخاصة لإنشاء مقر دائم للجامعة، وبعد قيام ثورة يوليو 1952 وتحديدا فى عام 1953 تم تغيير اسمها لـ"جامعة القاهرة" وتم إنشاء فرع للجامعة فى الخرطوم بالسودان، وتخرج من جامعة القاهرة شخصيات مصرية عظيمة مثل نجيب محفوظ وطه حسين، ونجحت المرأة المصرية فى دخول الجامعة وكانت أول طالبة بها هى الدكتورة سهير القلماوى وحصلت على ليسانس الآداب.

ونوهب بأن العاصمة الإدارية الجديدة ينفذ بها 8 جامعات دولية على أعلى مستوى من التطور التكنولوجى لاستقبال الطلاب من الخارج، مثل الجامعة الكندية والجامعة الألمانية والأمريكية والبريطانية واليابانية.