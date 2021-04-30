فيديو- رمضان فى العالم.. أجواء روحانية وعادات غريبة بجزر القمر

جدة - نرمين السيد - وقالت مى إيهاب، إنه بدخول شهر شعبان يتم عمل حفلات الزواج المؤجلة منذ سنة، ليتحول إلى موسم، وفى خلال الشهر كله يزيد الناس من صلاتهم فى المساجد استعدادًا لاستقبال شهر رمضان.

وأضافت، أنه "فى يوم 29 شعبان قبل الغروب، يقف شعب جزر القمر كله ويبص فى السما واللى يشوف الهلال فى السما بيدوله لقب مميز طول شهر رمضان!، وبمجرد ظهور الهلال يبدأ الأطفال يصيحوا بلهجتهم المحلية، ويقولوا: ظهر هلال رمضان".

وتابعت، أنه فى أول أيام شهر رمضان يقوم شعب جزر القمر بالتوجه إلى الشواطئ، يحملون المشاعل المتلالئة، ويغنوا ترانيم، وتبقى السهرة فى على الشاطئ فى هذا الجو الشاعرى والروحانى ممتدة حتى السحور، ويتناولوا جميعهم السحور حتى طلوع نهار أول يوم رمضان، ثم يعاودوا إلى منازلهم بشكل عادى.

وأشارت مى إيهاب إلى عادات شعب جزر القمر فى رمضان، ومنها تنظيم حفلات فلكلورية على الشواطئ والمنتزهات، بينما يتجمع سكان القرى البعيدة عن البحر أمام التلفزيون للاستماع إلى ثبوت الرؤية، ثم النزول إلى الشوارع للاحتفال.

وأضافت، أن وجبة الإفطار عند شعب جزر القمر تكون خفيفة، ومن أساسياتها الموز الأخضر الذى يتم طهيه مع سمك أو لحمة أو أى شىء، إضافة إلى المشروبات أيضًا مع الإفطار، أما السحور لديهم يكون شاى وأرز باللبن.

كما أوضحت مى إيهاب من خلال برنامجها "رمضان فى العالم"، أن وجبات الإفطار الجماعية فى المساجد من أهم ما يميز جزر القمر، ولابد أن يشارك فيها كل الناس، وكذلك ترميم المساجد وتزيينها لاستقبال شهر رمضان، وتغيير الإضاءة فيها ووضع مصاحف جديدة، وإغلاق جميع الكازينوهات خلال شهر رمضان.