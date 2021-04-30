فيديو- مكسرات لميس.. قصة سجن شمائل وجامع الفكهانى بالغورية 

جدة - نرمين السيد - وقالت لميس، إن خزائن شمائل وجدت فى عهد الأمير علم الدين شمائل ولى القاهرة أيام الملك الكامل، وكان من أشنع السجون وأقبحها منظرا، ويحبس به من حكم عليه بالإعدام أو من أراد السلطان إهلاكه.
وتابعت لميس، أن شمائل أمير جاء إلى القاهرة من فلاحين حماة، وهو من أسس هذا السجن البشع، وتم تحويل السجن فيما بعد إلى جامع أطلق عليه جامع المؤيد شيخ.
كما تناولت لميس، قصة بناء جامع سيدى الفكهانى، وكيف تحول فيما بعد إلى ضريح.
برنامج "مكسرات لميس"، يأتى ضمن المفاجآت العديدة التى يُقدمها الراديو 9090 لجمهوره فى رمضان 2021، ويُذاع يوميًا فى تمام الساعة 1.40 ظهرًا، ويُعاد الساعة 12.40 صباحًا.
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