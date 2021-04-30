آبل: إضافة ميزة جديدة لاقتراحات البحث في متجر التطبيقات

وقال موقع "ذا فيرج" التقنى إن الميزة الجديدة تسهل العثور على التطبيقات فى المتجر، وبعد الكتابة فى خانة البحث، سيحاول متجر التطبيقات App Store توقع ما تبحث عنه ويقدم كلمات مقترحة.
وعند النقر على الكلمات المقترحة سيؤدى ذلك إلى تضييق نطاق نتائج البحث وتسريع عملية البحث عن أنواع معينة من التطبيقات.
وظهرت اقتراحات البحث بالفعل على بعض أجهزة آيفون iPhone فى وقت سابق فى أبريل ولكن الآن سيتم طرح الميزة على جميع أجهزة آيفون فى المناطق المدعومة.
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