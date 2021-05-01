صور- أول حمام سباحة شفاف معلق فى العالم

جدة - نرمين السيد - حمام السباحة الشفاف والمعلق يمتد بين ناطحتى سحاب سكنيتين فى Nine Elms بجنوب غرب لندن، للمقيمين فى المجمع السكنى فقط، على ارتفاع 10 طوابق، ويمتد على طول 25 متر.

حمام السباحة تم صناعته فى ولاية كولورادو الأمريكية، ويبلغ عمقه 10 أقدام، ويقال إن المياه وحدها تزن حوالى 375 طناً، وخضع لاختبارات قوة مكثفة فى مصنع Reynolds، المختص بتصميم أحواض الأسماك.

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ومن المتوقع أن يكون الافتتاح الرسمى له بتاريخ 19 مايو المقبل.