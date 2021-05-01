الصين تطلق بنجاح قمرا اصطناعيا للاستشعار عن بعد

جدة - نرمين السيد - وذكر مركز الإطلاق - فى بيان اليوم السبت - أن القمر الصناعى "ياوقان -34" أطلق مساء أمس، بتوقيت بكين، على متن صاروخ من طراز "لونج مارش -4 سى"، ودخل بنجاح فى مداره المخطط.
ولفت البيان، إلى أنه سيتم استخدام القمر الصناعى للاستشعار البصرى عن بعد لمسح موارد الأرض، والتخطيط الحضرى، وتصميم شبكة الطرق، وتقدير غلة المحاصيل، والوقاية من الكوارث والحد منها، كما سيوفر خدمات المعلومات لبناء مبادرة "الحزام والطريق".
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