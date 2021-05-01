اسمع منى.. حكاية عيد العمال فى مصر والعالم

جدة - نرمين السيد - وقالت الخطيب، إن فكرة عيد العمال بدأت فى أستراليا وتحديدا 21 أبريل 1856، بهدف تحسين أوضاع العمال، ومنها انتقلت إلى الدول المجاورة، وشهدت اهتمامًا كبيرًا فى كندا، والولايات المتحدة.

وفى عام 1886 بدأ عمال الولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصا فى ولاية شيكاغو، فى إضراب عام عن العمل، لتخفيف عدد الساعات، وتحقيق مطالبهم، ووصل عددهم فى هذا الوقت إلى 400 ألف عامل.

وأوضحت داليا الخطيب، أنه فى ظل تلك الاحتجاجات، انفجرت قنبلة، أدت لوفاة عدد من الأشخاص، ومن ثم تمت محاكمة 12 عاملًا، انتهت بإعدامهم، الأمر الذى لفت الأنظار أكثر إلى القضية، حتى جاء عام 1094، وتم تحديد 1 مايو إجازة للعمال.

عيد العمال فى مصر

وبدأ الاحتفال بعيد العمال فى مصر، عام 1924، وفى عام 1964 بدأت أول إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال، واعتبرت مناسبة رسمية للاستماع إلى مطالب العمال، وحل مشكلاتهم.

وأشارت داليا الخطيب، إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعمال مصر، وخصوصا فى الأزمة الأخيرة التى يعانى منها العالم بسبب وباء كورونا، حيث وجه بصرف منحة العمالة غير المنتظمة، وقدرها 500 جنيه لمدة 3 أشهر، إضافة إلى توفير بيئة آمنة، لحماية عمال مصر من الفيروس القاتل.