أستاذ فلك: القمر العملاق وخسوف كلى لن يرى فى مصر.. أبرز ظواهر مايو

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه خلال الأسبوع الأول من مايو يمكن رؤية مشهد فلكى مميز فى السماء حيث نرى (من خلال التليسكوبات الفلكية) القمر والمشترى وزحل قبل شروق الشمس، وعطارد والزهرة بعد الغروب.

وأضاف أنه يمكن رؤية هذا المشهد فى الثالثة صباحا تقريبا حتى ما قبل شروق الشمس حيث يشتد ضوء الشفق الصباحى من جراء شروق الشمس، مشيرا إلى أن القمر سيكون أقرب ما يكون إلى كوكب زحل ويقترن معه فجر 4 مايو، كما يقترن القمر مع كوكب المشترى أى يكون أقرب إليه فجر 5 مايو.

وتابع: "سنجد كوكبى عطارد والزهرة فى مشهد جميل بعد غروب الشمس مباشرة ناحية الغرب خلال هذا الأسبوع أيضا".

وأشار إلى أن الأرض على موعد مع زخة شهب "إتا الدلويات" يومى 6 و7 مايو، وتنتج هذه الشهب عندما تمر الأرض فى جزيئات غبار ومخلفات مذنب" هالى" الشهير ، وقد سُميت بزخة "الدلويات" لأن الشهب تظهر فيها كما لو كانت آتية من برج الدلو قرب نجم إيتا - ألمع نجوم الدلو.

وأوضح أن متوسط عدد الشهب المرئية يصل إلى 30 شهابا فى الساعة، وقد يؤثر شروق القمر فجرا على رؤية بعض الشهب خصوصا الضعيف منها ما يؤثر على عدد الشهب المرئية بطبيعة الحال، مؤكدا أن أفضل مشاهدة لتلك الشهب تكون من مكان مظلم تماما بعد منتصف الليل.

ولفت إلى ظهور القمر الجديد (محاق مايو) يوم 11 مايو وفى هذا اليوم يشرق القمر ويغرب مع الشمس فى نفس الوقت تقريبا لذلك لن يكون القمر مرئيا فى السماء طوال الليل، موضحا أنه أفضل وقت فى الشهر لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية والكوكبات والنجوم البعيدة.

وتابع أن هلال القمر الجديد سيقترن مع كوكب عطارد أى سيكون قريبا منه فى 13 مايو، كما سيقترن القمر مع كوكب المريخ كذلك فى 16 مايو.

وأوضح أنه فى 17 مايو سيكون كوكب عطارد فى أقصى استطالة شرقية له حيث تبلغ المسافة القوسية بينه وبين الشمس 22 درجة، وهو أفضل وقت لمشاهدة عطارد وتصويره لأنه سيكون فى أعلى نقطة له فوق الأفق الغربى فى السماء بعد غروب الشمس مباشرة.

وقال الدكتور أشرف تادرس إنه فى 26 مايو سيحدث اكتمال القمر (بدر مايو) وخسوف كلى له، حيث يبدو القمر بدرا للرائى وللعين المجردة فى الفترة من 25 حتى 27 مايو حيث لا تستطيع العين تمييز استدارة قرص القمر بالكامل بدون أجهزة.

وأكد أن وقت البدر الكامل سيكون فى 26 مايو حيث يبلغ لمعان القمر نسبة 99.8%، ويعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم "قمر الزهرة، قمر الذرة، وقمر الحليب"، وهو القمر الثانى من بين 3 أقمار عملاقة (سوبر مون) لعام 2021، موضحا أن الأول كان فى أبريل الماضى، وسيكون الثالث فى يونيو المقبل.

ولفت إلى أنه يطلق عليه "القمر العملاق" حيث يكون القمر فى مداره فى منطقة الحضيض وهى أقرب مسافة إلى الأرض فيبدو أكبر حجما بنسبة 14% وأكثر إشراقا من المعتاد بنسبة 30% تقريبا.

وعن ظاهرة الخسوف الكلي للقمر، قال إنه فى 26 مايو سيحدث خسوف كلى للقمر حيث يمر القمر خلال ظل الأرض فيصبح لونه داكنا تدريجيا ثم يتحول لونه إلى أحمر دموى، مشيرا إلى أنه لن يكون مرئيا فى مصر وإفريقيا وأوروبا، بل يمكن رؤيته فقط فى المحيط الهادئ وأجزاء من شرق آسيا واليابان وأستراليا وغرب أمريكا الشمالية .

ونوه إلى ظاهرة إقتران كوكبى الزهرة وعطارد يوم 28 مايو، وقال: "يمكن ملاحظة هذا المشهد البديع بعد غروب الشمس مباشرة فى هذا اليوم إلى أن يغربا فى الساعة الثامنة مساء تقريبا" .

وأشار إلى حدوث ظاهرة اقتران القمر مع كوكب زحل يومى 30 -31 مايو، ويمكن ملاحظة هذا المشهد قبل منتصف ليل يوم 30 مايو حتى قبل شروق شمس يوم 31 مايو حيث يشتد ضوء الشفق الصباحى من جراء شروق الشمس فلا نستطيع رؤيتهما بالطبع.