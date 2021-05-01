فيديو.. أكلة سهلة.. الشيف حسونة يقدم طريقة عمل طاجن ورق عنب بالكوارع

جدة - نرمين السيد - فى البداية، دعا إلى سلق الكوارع بدون أى إضافات، وبعد ذلك يتم تنظيفها، ثم تسلق فى ماء توضع فيه مستكة وحبهان وفلفل أسمر، وبعدها يتم انتشال الكوارع وإخلائها من العظم بعدما تبرد، ليتم رص ورق العنب ووضع الكوارع عليه ورش الصلصة وخلطة الثوم ووضعها فى الفرن.
وأوضح أنه يمكن تقديم الطاجن بجانبه شوربة الكوارع، كما يمكن عمل فتة كوارع بالخل والثوم بجانب الطاجن.
كما شرح طريقة عمل الزلابيا، قائلاً: "يتم وضع سكر وذرة ملح والخميرة فى وعاء ثم إضافة الزيت وماء دافئ وليس ساخن ثم وضع الدقيق والتقليب جيدا، وترك العجينة حتى تخمر".
وأضاف أنه بعدها يمكن استخدام ملعقة عليها بعضا من الزيت وقلى العجينة فى الزيت، وبعدها يتم تجهيز العسل ويتم وضع الزلابيا فيه أو وضع الشيكولاتة أو السكر عليها.
ويُقدم الراديو 9090 هذا العام برنامج "أكلة سهلة"، ويُذاع 12.40 ظهرًا، وفيه يُحضر الشيف الشهير حسن حسونة، مائدة الإفطار يوميًا.
وعلى مدار شهر رمضان يمكن الاستمتاع مع حسونة، كل يوم، بإعداد وجبة إفطار، بطرق جديدة وبسيطة.
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