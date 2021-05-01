مكسرات لميس.. «طنش» كلمة مصرية قديمة

جدة - نرمين السيد - وكشفت الدكتورة لميس عن أصل كلمة "طنش" التى كانت تعتقد أنها اختراع شبابى حديث فى ظل تداولها بشكل كبير بين فئة الشباب لما يحبوا يكبروا دماغهم من حاجة، وأضافت: "تخيل إنها طلعت كلمة مصرية قديمة مأخوذة من الكلمة القبطية طنشا ومعناها ينسى ويتجاهل".

وتابعت: "هناك أيضا كلمة (زيطة) اللى هى فى المصرية القديمة معناها يصرخ، أما كلمة (عك وعكاك) كلمة قديمة (أق) تحولت فى القبطية إلى (أكو) ومعناها عدم العناية بالشىء".

وأضاف: "ومن الكلمات التى تستخدم أيضا (شلأ) وتقال فى المناطق الشعبية حتى الآن على المرأة كثيرة العراك واللى صوتها عالى، وهى كلمة قبطية قديمة وتعنى توتر شديد أو انفعال".

واستطردت: "كلمة (يا) فى المثل الشعبى يا قاعدين يكفيكوا شر الجايين، أصلها (ى ى) تأتى بمعنى ولو ولكن وإذا وعلى ذلك ومع أن كل هذه معان لكلمة (ى ى) التى تحرفت على أيامنا وأصبحت كلمة يا، وفى القبطية تحولت إلى (ياه) يرادفا أيضا (إياه) التى تحورت إلى (إياك) وأصبحت لفظ تحذير".