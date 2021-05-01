فيديو- رمضان فى العالم.. الخطيب يهدى خطيبته هدية فى ليلة الـ27

جدة - نرمين السيد - وأوضحت مى إيهاب، أن الليل هناك يصبح نهارا بسبب الإضاءات المبهجة، حيث يعد موسم العبادة والسهرات، كما أن هناك أكثر من 400 مسابقة دينية تنظمها الدولة، من ضمنها مسابقة حفظ القرآن الكريم.

وأشارت إيهاب إلى أن هناك مسابقات: "مين هيأكل الناس أكثر؟" بالإضافة إلى كثرة حفلات الخطوبة فى شهر رمضان، كما يهدى الخطيب هدية إلى خطيبته ليلة 27 من رمضان، ولديهم فرق إنشاد دينى وسهرات، كما يغيرون لون الحوائط احتفالا بالشهر.