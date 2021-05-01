رامبو وكراميلا.. قط بلدى يحرم هشام ماجد من العودة لمنزله

جدة - نرمين السيد - شهدت أحداث الحلقة الـ19 من المسلسل الإذاعى "رامبو وكراميلا" المذاع على الراديو 9090، محاولة جوليت، النصب على والدها، إلا أنه اكتشف الواقعة، وسرعان ما فر الشخص الذى استعانت به هاربًا خارج المنزل.





ومع تأخر رامبو عن العودة إلى المنزل، حاول والد جوليت أن يبحث لها عن زوج آخر، إلا أن جوليت ظهر عليها علامات الحمل، فحاولت والدتها اقناعها بضرورة الإجهاض.

فيما حاول القط كراميلا العودة إلى منزله، حيث تناقش مع جده حول تحقيق ذلك، إلأ أن جده قال له إن الفيلا مسكنهم مازال مراقبة من خلال "قط بلدى".

"رامبو وكراميلا"، من بطولة شيكو وهشام ماجد وميرنا جميل وياسر الطوجى، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى عن الفرق بين حياة القطط والكلاب، والصراع بينهما ومن خلال هذا الصراع يتم طرح مشكلات وظواهر جديدة وغريبة على المجتمع.

ويذاع المسلسل على الراديو 9090، يوميًا من الساعة الثالثة عصرًا إلى الثالثة والنصف، ويعاد فى الحادية عشرة صباحًا.