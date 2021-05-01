عاصفة شمس تقترب من الأرض.. وعلماء يحددون السيناريو الأسوأ

جدة - نرمين السيد - وبحسب ما نقله موقع "ديلى ستار"، فإن هذه العاصفة الشمسية ستضرب الأرض بقوة قادرة على إرباك شبكات الأقمار الاصطناعية، لكنها لا تدعو إلى القلق.

وبحسب "سكاى نيوز"، رصد باحثون ثقبا فى الغلاف الجوى للشمس، ورجحوا أن يكون وراء انبعاث جزيئات شمسية نحو الفضاء بسرعة تضاهى 500 كيلومتر فى الثانية.

وأوضح باحثو علم الفلك، أن انبعاث هذه الجزيئات باتجاه الفضاء، هو الذى يؤدى إلى نشوء عواصف شمسية.

وتم إطلاق اسم "جى وان" على هذه العاصفة، لكن تأثيرها لن يكون كبيرا، بل سيظل هامشيا.

ويتوقع الخبراء أن تؤدى هذه العاصفة الشمسية الهوجاء إلى حدوث تأثير طفيف على عمل الأقمار الاصطناعية، إضافة إلى ارتباك بسيط على مستوى شبكات الطاقة.

ويوضح الخبراء أن هذه العاصفة لا تشكل خطرا يذكر، لأن ما ينبعث من الشمس سرعان ما يتلاشى، كما أنه أمرٌ يتكرر بين الفينة والأخرى.