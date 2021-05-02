فيديو.. بيع رقم للوحة سيارة فى دبى بـ10 ملايين دولار‎

وقالت صحيفة "الإمارات اليوم"، مساء اليوم السبت، بأنه تم بيع "أنبل رقم" للوحة مركبة فى دبى، وهو "9 AA" بمبلغ 38 مليون درهم؛ ما يعادل 10,345,484 دولار أمريكى، ضمن مزاد للأرقام المميزة للوحات المركبات، فيما لم يُكشف عن شخصية المشترى للرقم المميز.
ويأتى بيع الرقم المميز دعما لحملة توزيع 100 مليون وجبة، فى عشرين دولة خلال شهر رمضان، أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى، مع بداية الشهر الكريم.
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