دب أسود يهاجم أمريكية ويقتلها

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة المتنزهات والحياة البرية فى كولورادو فى بيان إن صديق الضحية عثر على جثتها مساء الجمعة قرب بلدة دورانغو على بعد 563 كيلومترا من مدينة دنفر.

وقال الرجل للشرطة إنه عاد للمنزل مساء واكتشف غيابها ووجد كلبيهما فى الخارج. وفتش الرجل بعد ذلك منطقة تتردد عليها مع الكلبين وأخطر الشرطة فور عثوره على جثتها.

وذكر مسؤولون بالهيئة أن "السلطات عثرت على أثار فراء دب على جثمان المرأة".

وحدد موظفو الحياة البرية دبة تبلغ من العمر عشرة أعوام ودبين صغيرين آخرين، بالاستعانة بكلاب بوليسية، وقتلوها "بدافع المزيد من الحذر".

وقال المتحدث باسم الهيئة فى بيان إن كولورادو موطن ما يقدر بنحو 19 ألف دب أسود.