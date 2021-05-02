إنفوجراف.. أضرار السهر فى رمضان

جدة - نرمين السيد - ويؤدى السهر إلى اضطرابات فى النوم، والتى تسهم بدورها فى حدوث مشكلات للقلب، والتعرض لنوبات قلبية. كما أن السهر يزيد من الاكتئاب عند الإنسان، إضافة غلى زيادة الوزن، حيث تؤدى قل النوم إلى فتح الشهية وبالتالى تناول الأكل بكثرة.

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