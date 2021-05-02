أكلة سهلة.. طريقة عمل ورقة لحمة

جدة - نرمين السيد - وأشار حسن حسونة، فى حديثه على الراديو 9090 إلى طريقة عمل ورقة لحمة، مؤكدًا ضرورة إحضار بطاطس، وثوم، وفلفل ألوان، وكوسة.

وقال حسونة، إن سلطة الجرجير مفيدة جدًا للرجال والنساء، متابعًا: "بنغسل جرجير، ونحط عليه ليمونة، ونعيد غسله تانى، وبعدها نقطعه، ونحط عليه مشروم فريش، مع ملح وليمون، وبالهنا والشفا".

أما عن مكونات الرقاق بالجبنة، أكد حسونة أنها تتضمن: رقاق ناشف، وزبدة لبن، وجبنة قريش، مع شطة ناعمة، وكمون ناعم.