ويحكى موقع "ترافيل بوك" الألمانى قصة المكان الذى يعود تاريخه إلى عام 2000، عندما حقق الإيطالى جيجى ستيكا حلمه فى أن يملك مطعمه الاستثنائى وغير المسبوق، مطعمًا على شكل مطار صغير.
وبالفعل، ابتاع الرجل طائرتين خرجتا من الخدمة من طراز "دوجلاس دى سى 6"، و"توبوليف تى يو 145"، ووضعهما فى شكل متقابل، قائلاً: "كان حلمى هو تأسيس المطعم داخل الطائرتين لأخصصه للأطفال وكبار السن الذين لم يسبق لهم السفر بالطائرات".
وأوضح ستيكا: "عملت فى السابق فى نزل لكبار السن لمدة 10 سنوات، ولا أزال أتذكر أمنيات كبار السن فى الطيران عندما يشاهدون طائرة فى السماء".
وزود ستيكا الطائرتين والمبنى الذى يتوسطهما بنسخ طبق الأصل من الأعمال الشهيرة للفنان ليوناردو دافنشى ومايكل أنجلو، وأطلق على مطعمه الاستثنائى اسم "مايكل أنجلو دا فينشى".
وبحسب الموقع الألمانى، كان أداء المطعم جيدا فى البداية، خاصة أيام الأحاد التى شهدت عزف الموسيقى والغناء وتقديم أطباقا ممتازة، إلا أن السلطات الإيطالية اشتكت من انتهاك ستيكا لأنظمة وقوانين البناء.
ورغم رضا الزبائن، عانى ستيكا سنوات من التقاضى، وأجبر فى النهاية على التخلى عن حلمه وإغلاق المطعم، وترك فارغًا ومهجورًا منذ ذلك الحين، لا يتبقى منه سوى الطائرات مغطاة بالتراب وطلاء يتقشر ونباتات تنمو فى المكان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حلم مفقود.. لغز الطائرات المهجورة فى شمال إيطاليا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.