حلم مفقود.. لغز الطائرات المهجورة فى شمال إيطاليا

جدة - نرمين السيد - فى قرية فيلامارزانا بمنطقة فينيتو شمالى إيطاليا، تقف طائرتان تكاد مقدماتهما تتلامسان، وبينهما مبنى يشبه برج المراقبة، وفى الخلف تظهر مروحية هيلكوبتر حمراء جاهزة للإقلاع، ليشكل المشهد لغزًا لهواة الأماكن المفقودة.





ويحكى موقع "ترافيل بوك" الألمانى قصة المكان الذى يعود تاريخه إلى عام 2000، عندما حقق الإيطالى جيجى ستيكا حلمه فى أن يملك مطعمه الاستثنائى وغير المسبوق، مطعمًا على شكل مطار صغير.

وبالفعل، ابتاع الرجل طائرتين خرجتا من الخدمة من طراز "دوجلاس دى سى 6"، و"توبوليف تى يو 145"، ووضعهما فى شكل متقابل، قائلاً: "كان حلمى هو تأسيس المطعم داخل الطائرتين لأخصصه للأطفال وكبار السن الذين لم يسبق لهم السفر بالطائرات".

وأوضح ستيكا: "عملت فى السابق فى نزل لكبار السن لمدة 10 سنوات، ولا أزال أتذكر أمنيات كبار السن فى الطيران عندما يشاهدون طائرة فى السماء".

وزود ستيكا الطائرتين والمبنى الذى يتوسطهما بنسخ طبق الأصل من الأعمال الشهيرة للفنان ليوناردو دافنشى ومايكل أنجلو، وأطلق على مطعمه الاستثنائى اسم "مايكل أنجلو دا فينشى".

وبحسب الموقع الألمانى، كان أداء المطعم جيدا فى البداية، خاصة أيام الأحاد التى شهدت عزف الموسيقى والغناء وتقديم أطباقا ممتازة، إلا أن السلطات الإيطالية اشتكت من انتهاك ستيكا لأنظمة وقوانين البناء.

ورغم رضا الزبائن، عانى ستيكا سنوات من التقاضى، وأجبر فى النهاية على التخلى عن حلمه وإغلاق المطعم، وترك فارغًا ومهجورًا منذ ذلك الحين، لا يتبقى منه سوى الطائرات مغطاة بالتراب وطلاء يتقشر ونباتات تنمو فى المكان.