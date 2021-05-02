ثنائية مدهشة.. تلسكوب من الجنة يكتشف كوكبًا من جهنم

جدة - نرمين السيد - تصنف جزر الكنارى على أنها من الأماكن الأجمل فى العالم، وهى الموجودة فى المحيط الأطلسى، بالقرب من إسبانيا، وفيها تنتشر المنتجعات السياحية على امتداد شواطئها، التى تحولت إلى المقصد الأهم فى العالم تقريباً، بفضل درجات حرارتها دائمة الاعتدال على مدار السنة، والتى تراوح بين 20 و25 درجة مئوية، وبفضل طبيعتها الخلابة التى يتجاور فيها الماء مع الخضرة والشواطئ الصخرية، وكذا الكائنات البحرية البرية التى تسر الناظرين.

لم يدرك عالم الفيزياء الفلكية بجامعة جنوب كوينزلاند الأسترالية، بريت أديسون، أن التلسكوب الذى وضعه فى جزر الكنارى سيكتشف كوكباً يشبه جهنم، وذلك بسبب كونه الأكثر سخونة فى الكون.

الكوكب الجديد الذى أعلن عنه علماء وكالة ناسا، أُطلق عليه اسم TOI-1431b، ويبعد عن الأرض بنحو 490 سنة ضوئية، ويبلغ حجمه 3 أضعاف حجم كوكب المشترى. تبلغ درجة حرارته نهارا 2700 مئوية، وتصل ليلاً إلى 2300، وهى ثانى أكثر سخونة تم قياسها على الإطلاق، والمدهش فى الأمر أنه لا يلتهم المواد والغاز والغبار، ويزيد من كتلته الغازية، فهو كوكب غازى فى الأساس، أى أنه لا يمتلك سطحًا صلبًا مثل الكواكب الأرضية فى النظام الشمسى.

اكتشافه لم يكن وليد صدفة، أو وليد زمن الاكتشاف، بل أن البحث عنه قد بدأ فى وكالة ناسا منذ 2019، حيث أكد العلماء أنهم يترصدون شيئاً غريباً فى الكون القريب، فهو غريب حقاً، ليس فقط بسبب درجة حرارته الملتهبة، بل أنه أيضاً يقترب بسرعة هائلة من "نجمه المضيف" بمرور الوقت، ليشكل مداراً ضيقاً للغاية، وذلك على عكس الكواكب الأخرى فى نظامنا الشمسى مثلاً، والتى تدور حول الشمس "النجم المضيف لمجموعتنا الشمسية"، ما يجعله اكتشافًا فريدًا حقًا.

عجائب هذا الكوكب لم تقتصر على تناقض مكان اكتشافه، ولا درجة حرارته غير العادية، ولا حتى حركته الشاذة، ولكنها امتدت إلى اسمه، "مسكارا" هو الاسم الذى ينحته العلماء الآن للكوكب. يضحك أديسون ويقول فى تصريحاته الصحفية التى ملأت الدنيا: "مسكارا لا علاقة له بالمكياج الذى يوضع فى الرموش، البعض يسعى إلى تدليل التلسكوبات التى تكتشف العجائب".

الاسم الذى يطمئن إليه أديسون هو TOI-1431b، لأنه لا يحمل أى تدليل، ولأنه ليس مجرد اكتشاف بسيط، بل اكتشاف مهم، سيجعل علماء الأرض يفهمون أكثر عن نظام الكون، وطبيعة بنيته، فهذا كوكب غازى، لا أرض له ولا سطح، ولا حياة بكل تأكيد، هو بالفعل يشبه جهنم التى وصفها القرآن العظيم.