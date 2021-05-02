كلام محترم.. أحمد الطاهرى يوضح معنى النكد

جدة - نرمين السيد - ومع بداية الحلقة، طرح الطاهرى سؤالا: ما هو النكد؟، ليستطرد مستدلاً بكلام الكاتب الأردنى إبراهيم كشت، والذى بحث بشكل علمى عن معنى النكد.
ولفت الطاهرى إلى أن الكاتب الأردنى، عمل على البعد الدينى للوصول إلى معنى النكد، وكذلك عوامل الوراثة، والنشأة.
وأشار إلى أن النكد من الممكن أن يكون بسبب ظروف النشأة أو التربية، محذرا من مخالطة تلك الفئة، متابعا:"بيسحبوا الأكسجين من الجسم".
واختتم الطاهرى حديثه بما توصل إليه الكاتب الأردنى، وهو أن النكد ورد فى القرآن واقترن بالخبث، وهو ما أكده قول الله تعالى: "وَالَّذِى خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا".
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