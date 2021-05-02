رمضان فى العالم.. الذهب هدية أول سنة صيام فى الجزائر

جدة - نرمين السيد - وقالت مى إيهاب، "فى الجزائر بيجددوا مستلزمات المطبخ قبل رمضان، عندنا الحاجات دى بتفضل فى النيش وبتدفن معانا عادى، وبينظفوا تنظيفة رمضان بالماء والورد، عندهم شربة الحريرة واضح إنها مكتسحة، والبربوشة اللى تاكلها تبقى فرفوشة، وأيضا عندهم "الشخشوخة" مش "الشكشوكة" وهى لحمة بالمرقة.

وأضافت: "فى الجزائر بيحتفلوا بالأطفال اللى بيصومو أول مرة، مش زى البلاد اللى بتشيل الأولاد وتلف بيهم وكده لا، بس بيصرفوا وبيكلفوا وبيعملوا لهم مشروب ماء وسكر وليمون وداخل الكوب خاتم ذهب".

وتابعت: "بيهنوا بعض برمضان بجملة "صحى رمضانك" مش زى عندنا صايم ولا زى كل سنة.. السهر بالليل مع صوانى الشاى وحلويات رايحة جاية وعندهم زلابية زى عندنا".

واستطردت: "كل أفراد العائلة تتجمع للإفطار مع بعضها، مافيش حد بيفطر بره ومافيش أعذار.. وفى السهرات الدينية أغانى مديح فى النبى من غير آلات موسيقية، وكل يوم بيتجمعوا فى بيت يسهروا فيه، وعندهم حاجة بيقولوا عليها (الفال) وهى سهر السيدات يقلن لبعضهن مأثورات شعبية".