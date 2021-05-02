رامبو وكراميلا.. زعيم المصنع يعطى الضوء الأخضر لـ هشام ماجد

جدة - نرمين السيد - شهدت أحداث الحلقة 20 من المسلسل الإذاعى "رامبو وكراميلا" المذاع على الراديو 9090، مشاجرة بين رامبو وجوليت، التى اتصلت بوالدها ليأخذها إلى بيته، لكنه أغلق الهاتف فى وجهها بعدما علم أنها حاولت النصب عليه.





فيما طلب القط كراميلا تنفيذ تعليمات جديدة فى مشروع بولوبيف الكوارع، لملء السوق بمنتجات المصنع وتوفير الغذاء للكلاب الضالة فى الشوارع، ودعم زعيم الكلاب كراميلا لتنفيذ خطط الإنتاج فى المصنع، وأعطى له الضوء الأخضر للخلاص من أى كلب يعترض على التعليمات الجديدة، وطالبه بإنتاج أكبر لتغطية السوق كله.

كما حاول رامبو التسول فى الشوارع مع والد زوجته وأخيها، إلا أنهم فشلوا فى مهمتهم، وطلب منهم رامبو تغيير شكلهم حتى يكسبوا عطف الناس عليهم.

وذهب رامبو لتوصيل زوجته إلى منزل صديقتها، إلا أنها فوجئت بأن صديقتها فى مشكلة، فطلبت من رامبو مغادرة المكان على الفور.

"رامبو وكراميلا"، من بطولة شيكو وهشام ماجد وميرنا جميل وياسر الطوجى، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى عن الفرق بين حياة القطط والكلاب، والصراع بينهما ومن خلال هذا الصراع يتم طرح مشكلات وظواهر جديدة وغريبة على المجتمع.

ويذاع المسلسل على الراديو 9090، يوميًا من الساعة الثالثة عصرًا إلى الثالثة والنصف، ويعاد فى الحادية عشرة صباحًا.