أكلة سهلة.. طريقة عمل شوربة كريمة

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جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفوجراف التالى، مكونات وطريقة عمل شوربة كريمة..
وأشار حسونة إلى ضرورة إحضار فلفل، ومشروم فراخ، وملح، وكريمة، ولبن، ودقيق.
ويُقدم الراديو 9090 هذا العام برنامج "أكلة سهلة"، ويُذاع 12.40 ظهرًا، وفيه يُحضر الشيف الشهير حسن حسونة، مائدة الإفطار يوميًا.
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