منزل متنقل للبيع مقابل 60 ألف جنيه إسترلينى

جدة - نرمين السيد - تمكن زوجان من بناء منزل متنقل بقيمة 60 ألف جنيه إسترلينى، وهو أول منزل متنقل فى العالم يحتوى على مصعد لنقل الشخص المتعب إلى السرير، وأمضت جيما وسيمون روبينز، 7 أسابيع فى تحويل سيارة فيات دوكاتو 2020 إلى مركبة ذات تقنية عالية.





وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية بنى سيمون، 41 عامًا، رافعة كهربائية لتوفير الوصول إلى السرير الموجود فى السقف العلوى، واختبر الزوجان البريطانيان، السيارة الفاخرة من خلال البقاء طوال الليل مع طفليهما، ماسون، 9 أعوام، وإميليا البالغة من العمر 12 عامًا. وتحتوى السيارة على غرفة الاستحمام الكاملة، والمرحاض، وأربعة مقاعد سفر، وسريرين مزدوجين، وثلاجة، وفرن، ومغسلة وموقد بثلاث شعلات بالإضافة إلى مساحة لنقل دراجة نارية، وعرض الثنائى السيارة التى تعمل بـ الطاقة الشمسية للبيع مقابل 60 ألف جنيه إسترلينى.

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