تيك توك تعين مديرا تنفيذيا جديدا

جدة - نرمين السيد - أعلنت منصة "تيك توك" (TikTok) الصينية، المتخصصة فى مشاركة المقاطع المصورة عبر الإنترنت، تعيين مدير تنفيذى جديد، بعد ثمانية أشهر من إعلان مديرها السابق استقالته بعدما هددت الولايات المتحدة بحظر التطبيق.





وذكرت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية أن الشركة أعلنت تعيين شوزى تشو فى منصب الرئيس التنفيذى الذى انضم إلى الشركة فى وقت سابق من هذا العام كمدير مالى لشركة بايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك.

وواجهت منصة تيك توك نزاعًا استمر شهورًا فى الولايات المتحدة، بعد أن هددت إدارة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب بحظر منصة الفيديو القصيرة ما لم تبيع أعمالها الأمريكية إلى كيان أمريكى.

وسعى ترامب إلى تضييق الخناق على تيك توك بسبب مزاعم بأن التطبيق يشكل خطرًا على الأمن القومى، وهو ما وصفته المنصة بأنه أمر لا أساس له من الصحة.