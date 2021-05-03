فيديوجراف.. شم النسيم عيد مصرى أصيل

جدة - نرمين السيد - الفصول هى "الفيضان وبذر البذور وفصل الحصاد، ويعتبر المصريون القدماء عيد "شم النسيم" بعثا جديدا للحياة كل عام، تتجدد فيه الكائنات وتزدهر الطبيعة بكل ما فيها.
كما اعتبروه بداية سنة جديدة "مدنية"، غير زراعية، يستهلون به نشاطهم لعام جديد، وكانت الزهور وانتشار الخضرة بشيرا ببداية موسم الحصاد.
وحمل عيد "شم النسيم" طابع الاحتفال الشعبى منذ عصور قديمة للغاية، سجلها المصرى فى نقوشه على جدران مقابره، ليخلّد ذكرى نشاطه فى ذلك اليوم.
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