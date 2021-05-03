فيديو- الكلاب تكشف مصابى كورونا من رائحة العرق

جدة - نرمين السيد - عرضت شبكة "يورو نيوز"، تقرير عن طريقة تدريب الكلاب على رصد مصابى فيروس كورونا، إذ يضع عامل الدفاع المدنى الإسبانى 5 عينات عليها روائح عرق مختلفة للبشر، ومن بين تلك العينات الخمس، هناك فقط واحدة تعود لشخص مصاب بفيروس كورونا، وتكون مهمة الكلب أن يرصد من بين الروائح الخمس، رائحة الشخص المصاب.





ويستطيع المدرب أن يعلم إشارة الكلب عن رائحة عرق الشخص المصاب من الوقوف المفاجئ عند العينة المذكورة، ويقوم الكلب بهز ذيله، أو الجلوس بجانب العينة، وهذه الإشارة الأبرز إلى أن الكلاب تعلمت مهمة تحديد المصابين بكوفيد-19.

وأوضح باريخو جارسيا، أن هذه الطريقة هى نفسها التى تستخدم لتدريب الكلاب على شم المتفجرات والألغام أو القتلى المدفونين، أو الأشخاص الضائعين أو الموتى، أو حتى المصابين بالسرطان والملاريا. وفى إيطاليا، دفعت شركة أمنية بكلاب خاصة مدربة على رصد المصابين بفيروس كورونا المستجد، على غرار دول أوروبية أخرى نفذت هذه الفكرة مثل بريطانيا وفرنسا وفنلندا، وفى آسيا، بالهند، كمحاولة للكشف عن المصابين قبل نقل عدواهم سواء كان المرض ظاهراً عليهم، أو الفيروس ما زال فى مرحلة الاحتضان، وستقوم الشركة الأمنية بنشر الكلاب فى المطارات ومحطات القطار والحافلات والنقاط الحدودية البرية.

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