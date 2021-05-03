فيديو- اسمع منى.. حكاية أكلة الفسيخ والرنجة

جدة - نرمين السيد - وقالت داليا الخطيب إن الفراعنة اشتهروا بتقسيم العام إلى عدة مواسم، وكل موسم كان له الاحتفال الخاص به، وكان من ضمن أهم هذه الاحتفالات عيد الربيع وهو "شم النسيم" وكان اسم "شمو"، وكان الناس يتنزهون خلاله على ضفاف النيل.

وأوضحت أن يوم شم النسيم ارتبط باعتدال حالة الطقس عند المصريين، وكان الناس يحرصون فيه على أكل "الفسيخ والرنجة" وذلك لحرصهم على تمليح السمك حتى لا يفسد، وذلك احتفالا منهم بقدوم موسم صيد السمك الذى يبدأ فى فصل الصيف.



وعن بيض شم النسيم، قالت داليا الخطيب إن الاحتفال بشم النسيم كان يبدأ بأكل البيض كأحد الشعائر المقدسة والتى ترمز لعيد الخلق، أما تلوين البيض وزغرفته فهو مرتبط بعقيدة فرعونية قديمة‘ إذ كان الناس ينقشون أمنياتهم فى العام الجديد على البيض ويتم تجميعه وتعليقه على أشجار الحدائق وذلك للحصول على بركة الإله عند شروق الشمس.

وأوضحت أن عادة أكل السمك عند المصريين استمرت حتى يومنا هذا، ولكن لحب المصريين له وليس احتفالا بموسم الصيد، فالدولة المصرية حققت 90 % من الاكتفاء الذاتى من الأسماك، وذلك بفضل الله والإرادة السياسية للقيادة المصرية التى اهتمت بمشروع الاستزراع السمكى وتطوير وتنمية البحيرات حتى أصبحت مصر فى المركز الأول إفريقيا والسادس عالميا فى الاستزراع السمكى، والمركز الثالث عالميا فى إنتاج أسماك البلطى.

وأشارت إلى أن كثيرًا من المطربين غنوا لعيد الربيع ومن أشهر هذه الأغانى أغنية "الدنيا ربيع والجو بديع" للفنانة سعاد حسنى.