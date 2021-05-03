واتس آب تختبر خاصية جديدة لمراجعة الرسائل الصوتية قبل إرسالها

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "جادجيتس 360" الإلكترونى - نقلا عن مصادر مقربة من صانعى القرار بالشركة - أن مطورى التطبيق يقومون حاليا باختبار مجموعة من التحديثات على التطبيق تشمل سرعة الرسائل الصوتية ونقل سجلات المحادثات بين الهواتف التى تعمل بأنظمتى أندرويد و أبل، بالإضافة إلى مراجعة محتوى الرسائل قبل إرسالها.

وأضافت المصادر أن هذه التحديثات يتم حاليا اختبارها استعدادا لإطلاقها فى القريب العاجل، مشيرة إلى أن هذه التحديثات ستعمل على الهواتف بأنظمة الأندرويد وأبل.

وذكرت المصادر أيضا أن الشركة تقوم حاليا بالعمل على خاصية أخرى تسمح بمسح الرسائل فى غضون 24 ساعة من إرسالها، بالإضافة إلى إمكانية تحديد توقيت يصل مدته إلى أسبوع، لإلغاء الرسائل تلقائيا، للتقليل من مشكلة زيادة السعة التخزينية للتطبيق.