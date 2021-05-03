فيديو- رمضان فى العالم.. أغرب عادات الشيشان بشهر الصوم

جدة - نرمين السيد - وقالت مقدمة البرنامج إن شهر رمضان مناسبة دينية عظيمة ورغم تجمعنا على حبها إلا أننا نحتفل بها كمسلمين حول العالم بأشكال مختلفة. وعن أغرب عادات الشيشان خلال شهر رمضان قالت مى إيهاب: - يستطلعون الهلال عن طريق إرسال مندوبين عن الشعب على قمم الجبال، لرؤية الهلال بأنفسهم. - أول يوم رمضان يزورون المقابر ثم أسر الشهداء والموتى. - أيام الجمعة خلال الشهر الكريم تتحول إلى سهرات صوفية حتى الصباح. - إفطار رمضان عندهم جماعى، واستحالة يفطرون وحدهم فى رمضان حتى ولو ليوم واحد، "ماشين بمبدأ ياعازمين يا معزومين". - يطهون الأكلات العادية لأنها صحية وخفيفة، عكسنا إحنا عندنا الأطباق الخفيفة (طاجن عكاوى وفشة محمرة ورق هنب وكوارع). - أكلهم بدون شطة أو فلفل، وغالبا يتم تحضيره من مكونات بها دقيق وسمنة ولحم. - الحكومة تدعو المتخاصمين للتصالح فى رمضان، وماشين بمبدأ المسامح كريم والصلح خير. - عندهم تقليد أن الولد الذى يولد فى شهر رمضان يطلق عليه اسم "رمضان". - البنت عندهم بيسموها "مرحة"، وهى أكثر الأسماء المحبوبة هناك.

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