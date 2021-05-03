فيديو- كلام محترم.. الاعتذار عن الخطأ دليل على نضج الشخصية

جدة - نرمين السيد - وأضاف أحمد الطاهرى، أن اعتذار الإنسان عن ارتكابه خطأ ما دليل على نضج شخصيته، وذلك لأن الإنسان الذى يملك ثقافة الاعتذار يرضى نفسه وضميره قبل أن يرضى من أخطأ فى حقه ولأن هذا الأمر يمتاز بالرقى أطلق عليه مصطلع "ثقافة الاعتذار".

وأوضح الطاهرى أن ثقافة الاعتذار هى محصلة بناء معرفى وتكوين فى الشخصية وهى تختلف كثيرا عن الكلمة المشهورة فى مجتمعنا للاعتذار "معلش".



ولفت إلى أنه عند مبادرة الإنسان بالاعتذار عن خطأ ارتكبه وأدرك حجمه وتأثيره على الأخر، فذلك يضاف لرصيده الأخلاقى حتى لو الطرف الأخر رفض الاعتذار، ولكن إذا أُجبر الشخص على الاعتذار عن خطأ لم يرتكبه فقد ارتكب جريمة فى حق نفسه وهى كسر عزة نفس بالإكراه.