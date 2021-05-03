فيديو.. هبوط ناجح ونادر لطاقم رواد فضاء فى خليج المكسيك

جدة - نرمين السيد - وتم هبوط المركبة الفضائية "Crew Dragon" فى الساعة 9:57 بتوقيت موسكو (2:57 بتوقيت شرق أمريكا) أمس الأحد، فى منطقة خليج المكسيك، بالقرب من سواحل ولاية فلوريدا الأمريكية، بحسب قناة "روسيا اليوم".

وتوجهت هذه المركبة إلى المحطة الفضائية الدولية فى نوفمبر عام 2020 وعلى متنها 3 رواد فضاء أمريكيين، وهم مايكل هوبكنز، وفيكتور جلوفر، وشينون وولكر، ورائد الفضاء اليابانى سويتى نوجوتى. وفى نهاية أبريل الماضى وصل إلى المحطة طاقم جديد يتضمن الأمريكيين شين كيمبرو وميجان ماكارتور، واليابانى أكيخيدو خوسيديه، والفرنسى توم بيسكى.

وإضافة لهم يتواجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا الروسيان أوليج نوفيتسكى وبيوتر دوبروف، والأمريكى مارك واندى هاى، الذين وصلوا إلى المحطة على متن المركبة الفضائية الروسية "سويوز أم أس-18" الشهر الماضى.