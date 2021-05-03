التقاط 1.050 صورة للحجر الأسود ومقام إبراهيم

جدة - نرمين السيد - وأشارت الرئاسة فى بيان صحفى نقلته وكالة الأنباء السعودية، إلى أن الصور تظهر بوضوح 49 ألف ميجا بكسل، وحجم كل صورة 160 جيجا بايت، من خلال تقنية المسح الليزرى لبناء نموذج حاسوبى عالى الدقة. واستغرق التقاط الصور 7 ساعات، وأسبوع عمل متواصل لتعديلها وإخراجها بشكلها النهائى.

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