أكبر محللى أبل يتوقع طرح آيفون القابل للطى فى 2023

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة "سى إن بى سى" عن مينج شى كو، المحلل فى شركة "تى إف آى سيكيوريتيز" للخدمات المالية، قوله إنه بناءً على دراسة استقصائية، يعتقد أن إنتاج هاتف "آيفون" القابل للطى سيصل إلى ما بين 15 مليون إلى 20 مليون وحدة فى عام 2023، ومن المرجح أن يشتمل الطراز الجديد على شاشة "أو إل إى دى" قابلة للطى مقاس 8 بوصات، أى أنه سيكون أكبر قليلاً من "أى باد مينى".

وأضاف "كو" فى مذكرة للعملاء أن الطراز القابل للطى "ضرورى" الآن للعلامات التجارية الكبرى للهواتف الذكية، وكتب: "بعد الجيل الخامس، يعد الهاتف الذكى القابل للطى العامل المحفز التالى (لمبيعات) الطرازات المتطورة".

وقدمت كل من "سامسونج" و"هواوى" و"زيونامى" طرازات قابلة للطى، رغم أن ثمنها مازال باهظاً لمعظم المستهلكين، فيما تواجه "أبل" بعض العقبات، من بينها أن الرسم باستخدام "أبل بينسل" المتاح عبر "آيباد" لا يمكن إتاحته فى معظم الهواتف القابلة للطى نظراً لهشاشة شاشاتها مقارنة بشاشات الهاتف التقليدية.