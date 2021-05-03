روبوت متنقل لشحن السيارات الكهربائية

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، يتاح Mochi – الذى يشحن السيارات الكهربائية بشكل مستقل – تجاريًا بدءًا من شهر يونيو من هذا العام.

وغالبًا ما تكون محطات الشحن محدودة بالنسبة لسائقى السيارات الكهربائية؛ وذلك لأن نقاط الشحن المثبتة سابقًا غالبًا ما يشغلها مستخدمون آخرون فى الأماكن العامة.

ويمكن نشر Mochi فى العديد من المواقع ويقوم تلقائيًا بالعثور على السيارات الكهربائية وشحنها، مما يوفر الوقت والجهد للسائقين.

ومع وصول المزيد من المركبات الكهربائية إلى الطريق، يوفر Mochi حلاً مرنًا للمساعدة فى تلبية هذا الطلب المتزايد على محطات الشحن.

ويعمل Mochi عبر نظام التشغيل الذكى EnOSTM التابع للشركة، الذى يربط ويدير أكثر من 200 جيجا واط من أصول الطاقة المتجددة على مستوى العالم.

ويوفر النظام للجهاز إمكانية الوصول إلى الكهرباء الخضراء بنسبة 100%، مما يسمح للمركبات الكهربائية التى يشحنها Mochi، بتزويد الركاب برحلة بواسطة الكهرباء الخضراء، أو الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة.

ويتوافق Mochi مع معظم السيارات الكهربائية السائدة فى السوق، وهو مدعوم ببطاريات AESC من Envision بقدرة تبلغ 70 كيلو واط فى الساعة وخرج طاقة 42 كيلو واط.