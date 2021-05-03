صور.. بناء منزل بطابعة ثلاثية الأبعاد فى 5 أيام

جدة - نرمين السيد - وحصل كل من إليز لوتز، البالغة من العمر 70 عامًا، وزوجها هارى ديكرز البالغ من العمر 67 عامًا على منزلهما الجديد فى مدينة أيندهوفن، التى تقع فى هولندا، ويتكون من غرفتى نوم ويبلغ مساحته 94 مترًا مربعًا ويشبه صخرة ذات نوافذ.

ووفقًا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الخطوط المنحنية للجدران الخرسانية الرمادية المصنوع منها المنزل والتى تبدو وكأنها طبيعية، هى فى الواقع نتيجة لتكنولوجيا بناء المساكن المتطورة فى هولندا وحول العالم، وتم طباعة المنزل بالكامل فى مصنع قريب.

وقالت لوتز، إنه خاص للغاية، وشكله غير عادى، وعندما شاهدته لأول مرة، فإنه ذكرها بشيء كانت تعرفه عندما كانت طفلة صغيرة، ووفقًا للصحيفة البريطانية، فإن الاثنين سوف يستأجران المنزل لمدة ستة أشهر مقابل 695 جنيهًا إسترلينيًا عن كل شهر.