صاروخ صينى خارج عن السيطرة يسقط على الأرض خلال أيام

جدة - نرمين السيد - ذكر موقع "سبيس نيوز"، أنه من المتوقع سقوط جسم صاروخى ضخم هو المنصة الأساسية لصاروخ "لونج مارش 5 بى"، الذى أطلقته الصين الخميس الماضى، فى أى منطقة مأهولة بالبشر خلال الفترة المقبلة.





وحسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، يزن الجسم الصاروخى 21 طنا، وطوله 100 قدما، بينما يبلغ عرضه 16 قدما.

ومن المحتمل أن يعود جسم الصاروخ إلى الأرض فى وقت ما خلال الأيام القليلة المقبلة، حسبما أفاد الصحفى أندرو جونز، الذى يغطى برنامج الفضاء الصينى، لموقع" سبيس نيوز".

وقال عالم الفلك الذى يتتبع الأجسام التى تدور حول الأرض، جوناثان ماكويل، لأندرو جونز: "عندما يسقط الجسم الصاروخى من المدار فإنه قد يحترق فى الغلاف الجوى للأرض، ولكن قطعا كبيرة من حطامه يمكن أن تنجو من السقوط، ومعظم الكوكب عبارة عن محيطات، لذلك من المرجح أن تهبط قطع الصواريخ المتساقطة فيها، لكن لا يزال بإمكانها تهديد المناطق المأهولة بسقوطها فيها".

وتابع: "أظن بحسب المقاييس الحالية أنه من غير المقبول أن يسمح له بالعودة لدخول (الغلاف الجوى) دون سيطرة".

يشار إلى أنه سبق وأن سقط خزان ضغط من صاروخ "فالكون 9" من تطوير شركة "سبيس إكس" على مزرعة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وترك 4 بوصات فى الأرض، ولم يصب أحد فى الحادث، بحسب ما أفادته السلطات المحلية.

كما عاد نموذج أولى لمحطة الفضاء التى تبنيها الصين إلى الأرض بشكل غير خاضع للسيطرة فى عام 2018، وسقط فوق جنوب المحيط الهادئ غير المأهول بالسكان.

وأطلقت الصين، الخميس الماضى، الوحدة الرئيسية التى ستصبح مقر إقامة طاقم من ثلاثة رواد فضاء فى محطة فضائية دائمة تنوى استكمالها بحلول نهاية العام المقبل 2022.