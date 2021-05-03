فيسبوك يقرر الأربعاء مصير حظر ترامب

وحسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، كان من المقرر أن يعلن مجلس الرقابة قراره فى منتصف أبريل الماضى إلا أنه تم تأجيله، وقال المجلس اليوم الاثنين إنه سيعلن قراره النهائى يوم الأربعاء.
يذكر أنه بعد حظر ترامب، حظر "فيسبوك" أيضا مقابلة أجراها الرئيس السابق مع زوجة ابنه، لارا ترامب والتى كانت أول مقابلة له منذ أن ترك منصبه.
إلا أن "فيسبوك" لا يزال يسمح لمقاطع من المقابلات السابقة والمقابلات الهاتفية التى قدمها بالظهور على صفحات وسائل الإعلام مثل Fox و CNN.
وكانت حسابات ترامب على "فيسبوك" و"إنستجرام" و"سناب تشات" قد علقت لأجل غير مسمى بسبب التحريض على العنف إثر أعمال شغب قام بها أنصاره فى السادس من يناير فى مبنى الكونجرس الأمريكى، وأرسل "فيسبوك" ملف تعليق حساب ترامب إلى مجلسه المستقل للرقابة.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم العمليات فى "فيسبوك" شيريل ساندبيرج، فى يناير الماضى إنه ليس لدى الشركة خطط لرفع الحظر الذى تفرضه على حسابات ترامب.
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