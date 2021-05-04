شركة روسية تنتج نسخة ذهبية من آيفون 12 برو

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة الأنباء الألمانية، قالت الشركة، إنها طرحت إصدارها الجديد من "آيفون 12 برو"، باللون الذهبى مع لمسات باللون الأسود أو العكس، شميرة إلى أنها أنتجت منه 99 نسخة فقط.

وأوضحت "كافيار" أن الذهب الحقيقى لم يدخل فى صناعة الهاتف، وأنها اعتمدت على طلائه بطبقة من التيتانيوم، والتى من شأنها أن تعطى الهاتف قوة شديدة، تجعل لديه مقاومة كبير ضد الخدش.

وحفرت الشركة شعارها على جانب الهاتف الذكى الجديد، فيما يظهر على الجانب الآخر رقم الجهاز من بين الـ 99 نسخة التى طرحتها.

ويتوفر هاتف "iPhone 12 Pro Excellence Edition"، بسعر يتراوح بين 5550، و 7070 يورو حسب الموديل وسعة الذاكرة.