الإكسسوارات الضخمة موضة صيف 2021

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جدة - نرمين السيد - وتمنح الإكسسوارات الضخمة لمرتديتها إطلالة جذابة خلال صيف 2021.
حيث كانت الحلى فى فترة التسعينات تتمتع بضخامتها سواء كانت أساور أو قلادات أو أقراط أو خواتم، وعادت تلك الموضة من جديد.
وتحتاج الإكسسوارات الضخمة، اعتماد مكياج بسيط هادئ للحصول على إطلالة مناسبة للحياة اليومية دون تكلف.
ومن أحدث اتجاهات موضة الأقراط فى ربيع 2021، هى ارتداء أقراط غير متطابقة، حيث لا يشبه كل قرط الآخر، مما يساعد فى الحصول على إطلالة مميزة ومختلفة للمرأة.
كما يعتبر العقد المكون من حبات مختلفة الألوان من أحدث إكسسوارات ربيع 2021، حيث يعتمد هذا الاتجاه على ألوان مبهجة تتوافق مع أجواء هذا الفصل السنوى وفى نفس الوقت يمكن ارتداؤه مع ألوان مختلفة من الملابس.
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