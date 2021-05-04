لبعض الفئات.. تويتر تطلق فعليا ميزة Spaces

جدة - نرمين السيد - وأتاحت شركة تويتر ميزة "Spaces" وهى ميزة تساعد المستخدمين على الانضمام إلى غرف افتراضية للقيام بالمشاركة فى محادثات صوتية مشتركة وفى الوقت نفسه مع المشتركين الآخرين.

وقد بدأت الشركة فى اختبار الميزة الجديدة منذ نوفمبر الماضى مع عدد محدد من المستخدمين، حتى أطلقتها فعليا على الهواتف التى تحمل أنظمة "iOS" و"Android Twitter".

ولكن توفرت ميزة "Spaces" للمستخدمين الذين لديهم أكثر من 600 متابع على صفحاتهم، وفقا لما جاء فى "سبوتنيك".

وتساعد تلك الميزة على توسيع دائرة المستخدمين، وتعد من الميزات السريعة الانتشار أخيرا، وتم الإعلان عنها فى أكثر من وسيلة تواصل اجتماعى حول العالم على رأسها شركة "Clubhouse".