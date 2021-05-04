الخيال أصبح حقيقة.. شبكات الجيل السادس أسرع 100 مرة من 5G

جدة - نرمين السيد - الجيل السادس من شبكات الاتصالات

وتبلغ سرعة شبكات الجيل السادس 100 ضعف سرعة شبكات الجيل الخامس، وزمن الاستجابة لشبكات الجيل السادس هو عُشر زمن الاستجابة لشبكات الجيل الخامس، وتتفوق 6G بكثير على 5G من حيث معدل الذروة والتأخير وكثافة الحركة وكثافة الاتصال والتنقل وكفاءة الطيف وقدرات تحديد المواقع.

وتتعامل 5G نظريًا مع نطاق 100 جيجاهرتز من أجل نقل البيانات، لكن بالنسبة لشبكات 6G، فإن العلماء يبحثون فى نطاق تيراهيرتز، ومع ذلك، فإن سرعة الشبكة الفائقة ليست سوى منتج ثانوى لشبكات الجيل السادس.

سرعة الجيل السادس

وأوضح خبراء وفقا لما ذكرته العربية نت، أن شبكات الجيل السادس تؤدى إلى عالم متصل بالكامل من تكامل الاتصالات اللاسلكية والأقمار الصناعية، الذى يمكن أن يحقق تغطية عالمية سلسة من خلال تكامل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وبالإضافة إلى ذلك، تتغلب شبكة 6G أيضًا على الضعف الحالى لشبكات 5G فى الاتصال الإشكالى فى ظل الحركة العالية السرعة.

وتتجاوز السرعة المدعومة 1000 كيلومتر فى الساعة، ولا تقتصر فوائدها على السكك الحديدية العالية السرعة، بل إن السفر عن طريق الجو يكون أكثر ملاءمة مع 6G.

وتوقع كوى باوجو، نائب عميد كلية المعلومات بجامعة تسينغهوا، أن سرعة شبكات الجيل السادس يمكن أن تصل إلى 1000 جيجابايت فى الثانية، مع زمن استجابة أقل من 100 ميكروثانية (0.1 ميلى متر فى الثانية).

وشبكات 6G التى يمكن أن تكون أسرع بـ 100 مرة من ذروة سرعة شبكات 5G، ستقدم نوع التكنولوجيا التى كانت لفترة طويلة مادة للخيال العلمى، من الهولوجرام أو "الصور المجسمة فى الوقت الحقيقى"، إلى سيارات الأجرة الطائرة، والأجسام والأدمغة البشرية المتصلة بالإنترنت.

صراع بين الصين والغرب على الجيل السادس

وأشارت صحيفة بلومبيرج، وفقا لما ذكرته سكاى نيوز عربية، إلى أن الصين تمكنت خلال السنوات الماضية من تحقيق انتشار عالمى واسع لشبكاتها من الجيل الخامس، بسبب أسعارها المنافسة، لكن الولايات المتحدة قد تجد فرصة العودة إلى المنافسة فى مجال اتصالات الإنترنت، من خلال تطوير شبكات الجيل السادس.

وأطلقت منظمة “ATIS” المتخصصة بتطوير معايير الاتصال، ومقرها فى العاصمة واشنطن، تحالفا تكنولوجيا "لتطوير شبكات الجيل المقبل فى شمالى أمريكا"، بالتعاون مع شركات كبرى، من بينها "آبل"، و"إيه تى أند تي"، و"جوجل"، و"سامسونج"، كما أطلق الاتحاد الأوروبى فى ديسمبر، مشروعا لتطوير شبكات الجيل السادس، تقوده "نوكيا"، وتشارك فيه "إريكسون" و"تيليفونيكا" وغيرهما، إضافة إلى بعض الجامعات.

وأكدت بلومبيرج، أن المنافسة لا تزال فى إطارها النظرى، وأن الوصول إلى إمكانيات معقولة لشبكات الجيل المقبل من الاتصالات، قد يستغرق نحو عقد ونصف.