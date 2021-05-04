صباحك ومطرحك.. معلومات عن احتفالية شم النسيم

جدة - نرمين السيد - وأشارت سالى سعيد خلال حلقة اليوم من "صباحك ومطرحك" إلى أن شم النسيم يعود الاحتفال به إلى 4700 عام، وهو واحد من الأعياد المصرية أيام الفراعنة.

وأوضحت أن شم النسيم يشير لدى القدماء المصريين إلى بداية حياة جديدة، وكان يسمى بـ "Shemu" الذى يرمز إلى بعث الحياة.

وقال فادى إبراهيم، إن من طقوس الفراعنة فى احتفالية شم النسيم، منح الرجل لزوجته زهرة اللوتس، والأطفال يتم منحهم سعف النخيل، وفى آخر اليوم يتجمعون لرؤية غروب الشمس على سطح الهرم، وكان يحدث خداع بصرى لأن ظل الشمس وقتها يظهر الهرم وكأنه مقسوم لنصفين.

وكان أكل البيض من أبرز علامات الاحتفال بشم النسيم، وكانوا ينقشون الدعوات والأمنيات عليه ويجمعوه فى سلة من السعف ووضعها على باب المنزل.

ويرجع عادة تناول الفسيخ فى شم النسيم إلى أنهم قديما كانوا يهتمون بتقديس النيل لذلك ملحوا السمك للحفاظ عليه، بينما البصل كان أحد ملوك الفراعنة لديه ابن مريض، ووضع بصلة تحت رأسه وفى اليوم التالى وجده بصحة جيدة، ومن هنا بدأ الجميع بتعليق البصل على باب المنزل.