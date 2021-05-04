برج بيزا المائل.. حيرة تعيش عبر السنين

جدة - نرمين السيد - تصدر برج بيزا المائل، مؤشرات البحث عبر موقع "جوجل"، كأكثر الأماكن بحثا خلال الساعات القليلة الماضية، ما دفع البعض للسؤال عن السر وراء برج بيزا المائل، ولماذا كثر البحث عن برج بيزا المائل، وتبين أن برنامجا رمضانية طرح سؤالا عن أين يقع برج بيزا المائل ؟ على أن يحصل صاحب الإجابة الصحيحة عن أين يوجد برج بيزا المائل ؟ على جائزة قدرها 100 ألف جنيه.





إجابة سؤال أين يقع برج بيزا المائل ؟

بُرج بيزا المائل، أحد أشهر المبانى المائلة فى العالم، وهو يقع فى مدينة بيزا فى منطقة توسكانا الإيطالية، قرب كاتدرائية بيزا الواقعة فى ميدان المعجزات، حيث تم بناؤه كبرج جرس لهذه الكاتدرائية، ولجذب الناس بصرياً إليها فى عام 1173م، وقد استغرق بناؤه مدّة امتدت 177 عاماً.

قصة بناء برج بيزا

بدأ بناء برج بيزا فى عام 1173م من الرخام الأبيض، وقد تم تصميمه ليصل فى ارتفاعه إلى 56م، كمبنى ثالث وأخير من مبانى مجمع الكاتدرائية فى بيزا، وبعد الانتهاء من بناء الطابق الثالث من الطوابق الثمانية المقرر بناؤها توقف بناء البرج، بعد ملاحظة عدم استقرار أساساته فى الأرض اللينة أسفل منه.

وتزامن ذلك مع اندلاع حرب بين المدن الإيطالية، مما أدى إلى توقف بنائه مدّة قرن كامل من الزمان، وهو الأمر الذى ساعد على حماية البرج من الانهيار؛ بسبب استقرار أساساته خلال تلك المدّة، حيث تولى المهندس جيوفانى دى سيمونى مهمة إكمال بناء البرج بعد مدّة الانقطاع السابقة، والذى سعى لتعويض الميلان فيه عن طريق بناء الطوابق العلوية لتكون أكثر طولاً فوق الجانب الأقصر منه، إلا أنّ ذلك سبب ازدياد غمر البرج فى التربة أسفل منه.

وبعد مرور البرج بالعديد من الانقطاعات، واقتراح العديد من الحلول لمشكلة الميلان تم الانتهاء من بنائه أخيراً فى القرن الرابع عشر الميلادى، ثُمّ وخلال القرون الأربعة التالية تم تركيب سبعة أجراس فيه، يصل وزن أكبرها إلى 3,600كغ.

فى بداية القرن العشرين تم إيقاف عمل أثقل الأجراس فيه، للاعتقاد بأنّ حركتها تزيد من ميلانه، كما تم حقن الأساسات بالإسمنت وغيره لتقويتها، إلا أنّه استمرّ بالهبوط بمعدل 1.2مم سنوياً وذلك مع نهاية القرن العشرين، وكان كذلك مهدداً بخطر الانهيار، الأمر الذى دفع إلى إغلاقه فى عام 1990م، وإيقاف عمل جميع الأجراس فيه، وقيام المهندسين بالعديد من المشاريع الرئيسية لتعديل ميلانه.

شكل برج بيزا المائل

يبدو برج بيزا من الخارج كمبنى حجرى أسطوانى الشكل، وتتكون الواجهة الخارجية له من الشرفات والأعمدة المرتكزة على دعامة سفلية، وتقع غرفة الأجراس فى أعلاه، وهو لا يحتوى على غرف من الداخل، وإنّما يتكون الجزء الأوسط له من أسطوانة مجوفة بُنيت الواجهة الداخلية لها من حجر فيروكانا المزخرف.

وبالنسبة للواجهة الخارجية فهى مبنية من الحجر الجيرى الأبيض رمادى اللون الذى تم جلبه مدينة سان جوليانو.

ويميل بُرج بيزا بالاتجاه الجنوبى الشرقى، بزاوية 3.99 درجة حالياً، وقد وصلت درجة ميلانه سابقاً إلى 5.5 درجات، وذلك قبل أعمال الترميم التى جرت بين عامى 1990م و2001م؛ إذ أدت أعمال الترميم هذه إلى إزاحة قمة البرج أفقياً مسافة تقدر بنحو 3.66 متراً من المركز.