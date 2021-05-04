اسمع منى.. الكلمة الحلوة سحر

جدة - نرمين السيد - وقالت: "ماحدش فينا يقدر ينكر تأثير الكلمة الحلوة، فمن كام يوم كنت متضايقة من حاجة حصلت معايا، وأنا داخلة الشغل قابلت زميلة لى وأول ما شافتنى وبدون مناسبة قالت لى شكلك حلو أوى النهارده".

وأضافت: "الحقيقة على الرغم من إنى كنت متضايقة جدا لقيت نفسى أبتسم بشكل تلقائى والكلمة اللى قالتها على قد ما هى بسيطة بس فرقت معايا جدا وغيرت مودى تماما، وحسيت ولمست قد إيه تأثير الكلمة الحلوة.. الكلمة الحلوة حكاية لوحدها".

وتابعت: "الكلمة الحلوة بتفرق فى كل حاجة وبتوصل للقلب، مواقف كتير بتعدى فى حياتنا وبنبقى عايزين نسمع كلمة حلوة عشان نقدر نعدى بيها ونكمل ونقف من تانى.. الكلمة الحلوة قادرة إنها تغير حياة إنسان وتنقذ روحا من الانهيار، الكلمة الحلوة سحر قادر يغير حياتنا 180 درجة".

وتساءلت: "فكرت كام مرة كنت خلاص على اعتاب إنك تنهار وأنقذتك كلمة حلوة أو كلمة تشجيع أو دعم سواء كانت بقصد أو غير قصد؟ الكلمة الحلوة دى اللى بتطبطب على الروح فى لحظات التعب واليأس وبترجع لنا الثقة فى نفسنا من تانى".