صباحك ومطرحك- ضرب النساء فى التشيك.. أغرب عادات الاحتفال بالربيع

جدة - نرمين السيد - وقال فادى إبراهيم خلال "صباحك ومطرحك" إن من مظاهر الاحتفال بعيد الربيع فى فرنسا، عمل قرص أومليت كبير فى ساحة المدينة من 4.500 بيضة، فى تقليد يعود إلى نابليون بونابرت.

وأشارت سالى إلى علامات احتفال الدنمارك بعيد الربيع من خلال ارتداء الأطفال ملابس مخيفة والتنقل فى البيوت لطلب الحلوى مقابل أغصان شجر الصفصاف.

وفى التشيك يضرب الرجال نسائهم بأغصان الصفاف، ولكن فى فنلندا يهتمون بزراعة الأعشاب ومراقبتها فى عيد الربيع وتزيينها بالبيض.

بينما البولنديون يشكلون مجسمًا يدويًا من الزبدة فى صورة خروف، ومن أغرب عادات الاحتفال فى اليونان يفتح السكان النوافذ ويلقون الأوانى منها "الأطباق والطاسات" دلالة على المحاصيل الجديدة واستقبالها فى الأطباق.