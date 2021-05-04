جدة - نرمين السيد - وقال فادى إبراهيم خلال "صباحك ومطرحك" إن من مظاهر الاحتفال بعيد الربيع فى فرنسا، عمل قرص أومليت كبير فى ساحة المدينة من 4.500 بيضة، فى تقليد يعود إلى نابليون بونابرت.
وأشارت سالى إلى علامات احتفال الدنمارك بعيد الربيع من خلال ارتداء الأطفال ملابس مخيفة والتنقل فى البيوت لطلب الحلوى مقابل أغصان شجر الصفصاف.
وفى التشيك يضرب الرجال نسائهم بأغصان الصفاف، ولكن فى فنلندا يهتمون بزراعة الأعشاب ومراقبتها فى عيد الربيع وتزيينها بالبيض.
بينما البولنديون يشكلون مجسمًا يدويًا من الزبدة فى صورة خروف، ومن أغرب عادات الاحتفال فى اليونان يفتح السكان النوافذ ويلقون الأوانى منها "الأطباق والطاسات" دلالة على المحاصيل الجديدة واستقبالها فى الأطباق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صباحك ومطرحك- ضرب النساء فى التشيك.. أغرب عادات الاحتفال بالربيع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.