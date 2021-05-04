قريبا .. Clubhouse على هواتف أندرويد

جدة - نرمين السيد - وسيصبح بذلك تطبيق الدردشة الصوتية متاحا فى جميع أنواع الهواتف وليس الأيفون فقط، وفقا لموقع Android Authority. ويوفر الإصدار القادم من التطبيق لمستخدمى هواتف أندرويد، التمتع بكل مزايا التطبيق بدلا من استخدام ميزة الدردشة الصوتية بشكل منفصل فى عدد من التطبيقات الأخرى. حيث قام عدد من تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعى مثل تويتر وفيسبوك وإنستجرام وتيليجرام، بنسخ ميزة الدردشة الصوتية الموجودة فى Clubhouse لمنافسته بعدما استطاع التطبيق تحقيق شهرة واسعة فى وقت قليل. ويتوفر تطبيق Clubhouse حاليا لمستخدمى آيفون حيث يمكن للمستخدمين الوصول للتطبيق عن طريق الدعوة فقط، مما يعنى أنه لا يمكن لأى شخص الدردشة مع شخص ما دون قبول الدعوة، حيث يمكن دعوة الآخرين إلى غرف افتراضية ويمكنهم إجراء مناقشات والتحدث حول الموضوعات محددة.

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