فيديو.. أكلة سهلة.. طريقة عمل شوربة كريمة بالمشروم وسجق شرقى

جدة - نرمين السيد - وعن شروبة المشروم قال: "نحضر المشروم الطازة ونضعه فى الخلاطة مع كريمة لبانى وكمية قليلة من الحليب ليتم فرمة، ثم عمل شوربة الكريمة بتحمير الدقيق فى زيت مع زبدة ثم نضع الحليب والماء الساخن والكريمة اللبانى وفلفل أبيض وملح أو مكعبين مرقة دجاج، ثم نضع المشروم، ليقدم بعد ذلك الطبق".

أما عن طريقة عمل سلطة البابا غنوج قال: "نضع الباذنجان على عين البوتاجاز على يستوى وبعدها يتم وضعه تحت الماء وتقشيرة، ثم يتم هرس الباذنجان ثم وضع فصين ثوم وعلبة زبادى وكمون وزعتر وطحينة وملح، ويقلب الخليط ويقدم بعد ذلك".

كما قدم طريقة عمل سجق شرقى، قائلا: "نغلى ماء ثم نضع السجق، وبعدها يتم انتشال السجق، ثم يحمر الثوم فى زيت وزبدة ثم وضع فلفل وطماطم وبعدها نضع السجق".

وقدم طريقة عمل طاجن العكاوى، قائلاً: "نسلق العكاوى، وتقطيع بصلتين وخلطهما بالكعاوى ثم نضع الفلفل الأسمر وجوز الطيب والملح ويتم التقليب، ثم نضع الماء حتى يغلى الخليط".