فيديو - رمضان فى العالم .. أشهر عادات الشهر الفضيل فى لبنان

جدة - نرمين السيد - وأشارت مى إيهاب، خلال حلقة اليوم من "رمضان فى العالم"، إلى وجود عادة تسمى "سيبنة رمضان" وهى التى يقوم فيها اللبنانيون بتجمع العائلات فى آخر يوم فى شعبان أمام الشاطئ، لتناول مختلف الأصناف التى يستعدون للامتناع عنها فى شهر رمضان، والسهر على الشاطئ لاستقبال شهر رمضان.
وأوضحت مى، أن الشعب بأجمعه يشارك فى تزيين الشارع ولم تقتصر على الأطفال فقط، كما يوجد لديهم المسحراتى الذى يتجول وقت السحور "بطبلة صغيرة" ويقول: "ياناس قوموا لسحوركوا .. رمضان جاى يزوركوا"، وكان لديهم قديما ما يسمى بـ"الميقاطى" وهو الشخص الشهير بنظره الثاقب، والذى يقوم بمراقبة الهلال لتحديد موعد رمضان ومواعيد الإفطار.
أضافت، أنه من أهم المشروبات لدى اللبنانيين فى رمضان: التمر الهندى والعرقسوس وقمر الدين، أما بالنسبة للأكل "التبوش والتبولة وغيرهم".
ويهتم اللبنانيون خلال شهر رمضان بتكثيف الصلوات لتطهير النفس من أى تفكير خبيث، والزينة والفوانيس، كما يقومون مصممو الجرافيك بالتنافس على أفضل تصميمات لإمساكية رمضان.
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